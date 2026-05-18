Зимние удары по энергетике обвалили ВВП Украины

В Киеве начали признавать эффект от зимних ударов ВС РФ по энергоструктуре Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, в интервью РБК-Украина министр экономики Алексей Соболев рассказал, что из-за зимних ударов пришлось пересматривать запланированные на этот год макропоказатели.

Издание поинтересовалось причинами падения ВВП страны в первом квартале, о чем отчиталась официальная статистика.

«Вы же здесь жили зимой? В январе-феврале было сокращение ВВП месяц к месяцу предыдущего года. Больше чем на 1% упал ВВП, потому что были удары русских по энергетике, блэкауты и так далее. Сейчас мы видим интенсивное восстановление в марте и апреле. Сейчас Госстат вышел с данными, что промышленность в марте – плюс 4,5%, перерабатывающая промышленность – плюс 6,2%. То есть падение в первые два месяца года было из-за нехватки электроэнергии и ударов русских по энергетике», – сказал Соболев.

Он говорит, что в связи с этой ситуацией будет пересмотр макропрогноза, который готовился для бюджета к зиме.

«Сейчас у нас бюджет спланирован с ростом ВВП 2,4%, прогноз будет уменьшен, потому что у нас был отрицательный ВВП в январе и феврале», – отметил министр.

По его словам украинский «платежный баланс ухудшается, в том числе из-за подорожания топлива».