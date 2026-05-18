«Умирают от голода и холода. Молятся, чтобы выжить»: репортаж ВВС с позиций ВСУ
Украинские военные на позициях практически все время голодают и страдают от нехватки воды и еды.
Об этом говорится в репортаже ВВС с позиций 93-й бригады ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Отмечается, что ВСУшник вынуждены прятаться от российских дронов в так называемых норах, в которых «они остаются почти безвылазно».
«Маленькие по размеру такие норки малозаметны для дронов, постоянно патрулирующих в небе. Их самый большой страх – быть обнаруженными русскими», – говорится в статье.
Указывается, что «все пути снабжения в донбасской «килл-зоне» сейчас перерезаны, поэтому продовольствие и боеприпасы доставляют на передовые посты воздушными дронами», которые, тем не менее, ненадежны, поскольку их часто уничтожают или глушат.
Наёмник с позывным «Хани» родом из Палестины жалуется, что его скудные запасы пищи часто поедали мыши.
«Они грызут все кроме металла. Из-за мышей нам приходилось быстро съедать все продукты, кроме консервов, иначе они все уничтожали», – говорит он.
А его сослуживец «Кеня» добавляет, что больше всего солдатам не хватает воды, а потому они радуются, когда идет дождь.
Он добавил, что зимой солдаты мерзли и даже умирали от переохлаждения.
Главком ВСУ ВСУ Александр Сырский издал приказ, ограничивающий время пребывания на боевых позициях, но собеседник ВВС не верят в его реализацию. В то же время даже ротация не гарантирует безопасность.
«Каждый раз, когда нам приходилось выходить с позиций, мы молились, чтобы вернуться в живых», – с ужасом вспоминает «Кеня».
