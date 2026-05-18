Украинские военные на позициях практически все время голодают и страдают от нехватки воды и еды.

Об этом говорится в репортаже ВВС с позиций 93-й бригады ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что ВСУшник вынуждены прятаться от российских дронов в так называемых норах, в которых «они остаются почти безвылазно».

«Маленькие по размеру такие норки малозаметны для дронов, постоянно патрулирующих в небе. Их самый большой страх – быть обнаруженными русскими», – говорится в статье.

Указывается, что «все пути снабжения в донбасской «килл-зоне» сейчас перерезаны, поэтому продовольствие и боеприпасы доставляют на передовые посты воздушными дронами», которые, тем не менее, ненадежны, поскольку их часто уничтожают или глушат.

Наёмник с позывным «Хани» родом из Палестины жалуется, что его скудные запасы пищи часто поедали мыши.

«Они грызут все кроме металла. Из-за мышей нам приходилось быстро съедать все продукты, кроме консервов, иначе они все уничтожали», – говорит он.

А его сослуживец «Кеня» добавляет, что больше всего солдатам не хватает воды, а потому они радуются, когда идет дождь.

Он добавил, что зимой солдаты мерзли и даже умирали от переохлаждения.

Главком ВСУ ВСУ Александр Сырский издал приказ, ограничивающий время пребывания на боевых позициях, но собеседник ВВС не верят в его реализацию. В то же время даже ротация не гарантирует безопасность.