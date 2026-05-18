«Умирают от голода и холода. Молятся, чтобы выжить»: репортаж ВВС с позиций ВСУ

Игорь Шкапа.  
18.05.2026 11:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2682
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинские военные на позициях практически все время голодают и страдают от нехватки воды и еды.

Об этом говорится в репортаже ВВС с позиций 93-й бригады ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Отмечается, что ВСУшник вынуждены прятаться от российских дронов в так называемых норах,  в которых «они остаются почти безвылазно».

«Маленькие по размеру такие норки малозаметны для дронов, постоянно патрулирующих в небе. Их самый большой страх – быть обнаруженными русскими», – говорится в статье.

Указывается, что «все пути снабжения в донбасской «килл-зоне» сейчас перерезаны, поэтому продовольствие и боеприпасы доставляют на передовые посты воздушными дронами», которые, тем не менее, ненадежны, поскольку их часто уничтожают или глушат.

Наёмник с позывным «Хани» родом из Палестины жалуется, что его скудные запасы пищи часто поедали мыши.

«Они грызут все кроме металла. Из-за мышей нам приходилось быстро съедать все продукты, кроме консервов, иначе они все уничтожали», – говорит он.

А его сослуживец «Кеня» добавляет, что больше всего солдатам не хватает воды, а потому они радуются, когда идет дождь.

Он добавил, что зимой солдаты мерзли и даже умирали от переохлаждения.

Главком ВСУ ВСУ Александр Сырский издал приказ, ограничивающий время пребывания на боевых позициях, но собеседник  ВВС не верят в его реализацию. В то же время даже ротация не гарантирует безопасность.

«Каждый раз, когда нам приходилось выходить с позиций, мы молились, чтобы вернуться в живых», – с ужасом вспоминает «Кеня».

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Умирают от голода и холода. Молятся, чтобы выжить»: репортаж ВВС с позиций ВСУ

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить