Иноагент-социолог: Россияне воспринимают украинские обстрелы как природное явление

Елена Острякова.  
18.05.2026 12:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 193
 
Дзен, Россия, Социология


Вопреки украинским и западным ожиданиям, в России нет роста критических настроений в отношении перспектив СВО. Даже социологи-иноагенты фиксируют в фокус-группах: большинство респондентов уверены в победе России, хотя и не знают, в чем эта победа будет заключаться.

Об этом руководитель отдела социально-культурных исследований иноагента «Левада-Центра» Алексей Левинсон заявил в интервью ютуб-каналу «Форбс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопреки украинским и западным ожиданиям, в России нет роста критических настроений в отношении перспектив...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Это не тревожность, а, я бы сказал, напряженность. Ничего плохого в основном не ждут. Кроме тех, у кого сыновья близки к возрасту 18 лет. Там уже тревога.

Есть невысокий уровень тревожности по поводу того, что «прилетит». Но по сравнению с тем, что можно было представить, что для людей это очень страшно, – нет. Скорее, это что-то вроде погодного явления», – сказал Левинсон.

По его словам, в прошлые годы присутствовал страх перерастания СВО в мировую войну и столкновение с НАТО, но сейчас он сошел на нет.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Иноагент-социолог: Россияне воспринимают украинские обстрелы как природное явление

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить