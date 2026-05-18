Иноагент-социолог: Россияне воспринимают украинские обстрелы как природное явление

Вопреки украинским и западным ожиданиям, в России нет роста критических настроений в отношении перспектив СВО. Даже социологи-иноагенты фиксируют в фокус-группах: большинство респондентов уверены в победе России, хотя и не знают, в чем эта победа будет заключаться.

Об этом руководитель отдела социально-культурных исследований иноагента «Левада-Центра» Алексей Левинсон заявил в интервью ютуб-каналу «Форбс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это не тревожность, а, я бы сказал, напряженность. Ничего плохого в основном не ждут. Кроме тех, у кого сыновья близки к возрасту 18 лет. Там уже тревога. Есть невысокий уровень тревожности по поводу того, что «прилетит». Но по сравнению с тем, что можно было представить, что для людей это очень страшно, – нет. Скорее, это что-то вроде погодного явления», – сказал Левинсон.

По его словам, в прошлые годы присутствовал страх перерастания СВО в мировую войну и столкновение с НАТО, но сейчас он сошел на нет.