«Не надейтесь на нас – мы рабы» – ВСУшник призвал украинцев самим выходить на улицы

Солдаты украинской армии фактически превратились в бесправных рабов.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил украинский военный, представленный как Александр «Хаос», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военные на фронте связаны по рукам и ногам, мы есть рабы, по сути, будем откровенны, находимся в рабском труде, из которого невозможно уволиться, в котором мы полностью подконтрольны нашему хозяину, который сверху нами руководит», – сказал «Хаос».

Он возражает тем людям, которые говорят, что военные должны прийти и навести в порядок в тылу.

«Как мы наведем порядок? С одной стороны фронт, с другой стороны, по закону, ты только рыпнешься, только начнешь что-то говорить, и сразу тебя прижмут так, что ты голову поднять не сможешь. Придется либо все затаить, либо садиться в тюрьму, откуда тоже особо активизмом не позанимаешься», – жалуется гость эфира.

По его словам, людям в тылу, наоборот, надо заниматься наведением порядка и бороться с коррупционерами у власти.

«Выйдите, скажите, вы хотите, чтобы военные вернулись и что-то делали. Выйдите на митинг за демобилизацию», – призвал ВСУшник.

Он жалуется, что те, кто подписал в 2023 году контракт на три года, уже увольняются из армии, тогда как для таких, как он, мобилизованных, такой возможности нет.