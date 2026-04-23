Не всё нацисту-усташу масленица: власти Испании распорядились убрать нацистские символы с надгробия хорватского палача

Алексей Топоров.  
23.04.2026 23:55
  Мадрид
Просмотров: 111
 
Балканы, Дзен, Испания, История, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Хорватия


Испанские власти объявили о необходимости убрать символы усташей с могилы коменданта концлагеря «Ясеновац» Вьекослава «Макса» Лубурича, расположенной на городском кладбище Каркахенте неподалёку от Валенсии.

Также они намерены установить информационный стенд, рассказывающий о кровавых преступлениях этого патологического садиста и палача усташеской союзной Третьему Рейху Независимой Державы Хорватской, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В соответствии с действующим законодательством правительство Испании официально зарегистрировало надгробный камень Вьекослава Макса Лубурича в Каталоге символов и элементов, противоречащих демократической памяти.

Резолюция, изданная Государственным секретариатом Испании по делам демократической памяти, недвусмысленна: усташеский герб и любые почетные надписи, способствующие прославлению деятелей этого движения, должны быть немедленно удалены.

В обязательном к исполнению докладе подчеркивается, что присутствие памятника в общественном пространстве представляет собой «возвышение фашизма», несовместимое с демократическими ценностями и обязательством выплатить компенсации жертвам.

«Любурич был ключевой фигурой в режиме усташей и напрямую связан с преступлениями, совершенными во время Второй мировой войны, особенно в месте, которое всем известно –  Ясеноваце, концентрационном лагере, а также в других подлагерях в этом районе.

Сохранение таких символов в общественном месте было неправильным посылом. Их удаление не стирает историю, а, наоборот, помогает настоящему честным и ясным образом.

Общественное пространство не должно чтить людей, связанных с массовыми преступлениями», – заявил РТС профессор Мадридского университета из Мадрида и директор Европейского института изучения тоталитаризма и холокоста Карлос Васкес.

Командир картельного подразделения «Крижари» (Крестоносцы), комендант концлагеря Ясеновац, лично принимавший участие в пытках и казнях, после окончания Второй мировой войны под вымышленным именем поселился в небольшом городке недалеко от Валенсии, где ему удалось интегрироваться в общество и вести «нормальную жизнь» под защитой структур режима Франко.

Памятник Лубуричу в Каркахенте, воздвигнутый в 1976 году на видном месте на территории кладбища, как отмечает Noticias Ciudadanas, на протяжении десятилетий служил символом безнаказанности, поддерживая символику, прославляющую как самого преступника, так и коллаборационистский режим, которому он служил.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить