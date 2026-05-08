«Утюжить» нужно не только Киев, но и всю портовую зону на Черном море – эксперт

России нужно наносить массированные удары не только по Киеву с его центрами принятия решений, а и уничтожать всю портовую инфраструктуру на юге Украины.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил капитан I ранга в отставке, военный эксперт Василий Дандыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Выведение из строя объектов, которые приносят нам прибыль – на это нацелен и Зеленский, и Европа. Это углеводороды, если брать уже дальше, проходить по линии Екатеринбурга, это наши ВПК, где находятся заводы. И если они пробирались в районе Воткинска, мы знаем, что такое: Воткинск и Удмуртия. То есть попутно они ослабляют нашу оборонную мощь. И это, это не только курортный сезон, там НПЗ, соответственно, Питер — наши порты на Балтике, не только оборона. И поэтому нужен такой же массированный удар, не только один, а может и дальше, и больше, по портовой зоне на Чёрном море. Одесса со всей составляющей, от Рени с Измаилом, заканчивая Николаевом. Она должна быть выведена полностью из строя. А так миллионы тонн идёт груза через Босфор, и, в принципе, всё продолжает действовать», – заявил Дандыкин.