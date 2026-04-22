Офицер ВСУ обрушился на беглых российских либералов
Кредо Запада и присосавшихся к нему беглых российских либералов – бесконечная война до последнего украинца, поскольку до последнего русского воевать не получится.
Об этом на канале-иноагенте «New Age of Democracy» заявил списанный офицер ВСУ, участник карательной операции против ЛДНР и войны с Россией Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Он прокомментировал «Декларацию граждан Новой России», состряпанную «РосЛибОпами» – бежавшей на Запад либеральной «оппозицией» и иноагентами.
«Если отбросить вот эту шелуху патетическую, то звучит так: «Давайте сделаем, чтобы Украина воевала до победного конца». Причём, без уточнения, кому победить. Не хотелось бы, конечно, чтобы Украина победила. Ну, как получится.
Потому что вот этот некто, кто должен дать, может же и не дать. Или дать недостаточно. И Украина может надорвать пупок, освобождая все захваченные территории, включая Крым.
То есть этот манифест подразумевает, что мир возможен только на условиях капитуляции нынешнего российского режима. И вот мы тут на белых конях заскочим прямо в Кремль.
А кто им дал право решать за нас? А может, мы, понимая, что у нас нет сил и возможностей разгромить и устроить парад на Красной площади, мы найдём какое-то более компромиссное решение, которое даст возможность сохраниться нации?», – возмущался «Грин».
«Это манифест сторонников войны бесконечной. Или до последнего украинца. Потому что до последнего россиянина мы всё-таки точно не довоюемся. Не дать Украине победить, но и не дать России выйти из войны – вот это вот кредо Запада и примкнувших к ним вот этих, как вы их там обзываете – РосЛибОпов», – добавил Бекренев.
English version :: Читать на английском Офицер ВСУ обрушился на беглых российских либералов
