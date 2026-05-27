Пашинян может втянуть Армению в войну за «Триппер» для бармалеев

Национальный характер делает премьер-министра Армении Никола Пашиняна талантливым импровизатором, что роднит его с украинским узурпатором Владимиром Зеленским.

Об этом политолог Семен Уралов заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как любой импровизатор он может очень быстро дойти до войны . И это, с моей точки зрения, главная опасность . Если он будет терять власть, он может решиться на разворачивание гражданской войны внутри», – сказал Уралов.

По его мнению, безответственная политика Пашиняна грозит Армении и внешней войной.

«Это война, связанная с «Триппером», то есть с коридором Трампа, который назван «TRIPP-ом», который должен пройти с Ближнего Востока через Турцию и Армению до Азербайджана.

Это фактически окружение Ирана и разрыв нашего коридора Север-Юг. Самое главное, что это коридор для «бармалеев» с Ближнего Востока.

Идея в том, что эта трасса не будет никем контролироваться, находясь под управлением США и Британии. По этому коридору, судя по всему, «бармалеи» будут просачиваться на территорию Закавазья.

Вопрос – на кого они откроют охоту? Скорее всего – на армян», – сказал Уралов.