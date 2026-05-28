Если выстоит Иран – будут колоссальные изменения не в пользу США

Максим Столяров.  
28.05.2026 13:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 266
 
Ближний Восток, Дзен, Иран, Политика, США


Трёхмесячная американо-израильская авантюра с попыткой поставить Иран на колени обернулась тем, что США теряют позиции на мировой арене.

Об этом на круглом столе в Москве заявил гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Трёхмесячная американо-израильская авантюра с попыткой поставить Иран на колени обернулась тем, что США теряют...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Уже пошли процессы для тектонических сдвигов. Гегемон не может решить традиционной задачи традиционным подходом. А, с другой стороны, зарождается сила, которая эффективно может противостоять этому гегемону, который всегда решал свои вопросы в своих интересах. Все институты миропорядка работали на интересы США.

И ситуация в связи с Ираном будет в корне менять мировую геополитику. Мы становимся свидетелями зарождения новой супердержавы не только регионального, но и глобального масштаба. И эта сила очень ускорит процесс превращения США от гегемонии в обычное государство. Процесс ослабления и сдачи позиций США на мировой арене начался. И пропорционально усиливаются позиции Ирана, его партнёров и дружественных стран», – сказал Сафаров.

«И на фоне образования нового центра силы формируется альянсы и союзы, которые ускорят процесс падения влияния США в разных регионах. Первым отголоском этой войны станет процесс сворачивания присутствия США на Ближнем Востоке. Можно ставить крест на проекте Большого Израиля.

Можно с большой натяжкой считаться с процессами, связанными с такими IT и нанотехнологическими странами, как ОАЭ и Саудовская Аравия – страны, которые задавали тон в мировой технологической революции. Мировые высокотехнологичные компании оттуда уйдут, поскольку самого главного там не будет – ощущения безопасности бизнеса и существования.

Поэтому я не исключаю момент, когда очень многие государства будут заинтересованы в согласовании и координации своей политики с новым центром силы в мире», – добавил эксперт.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Если выстоит Иран – будут колоссальные изменения не в пользу США

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить