Если выстоит Иран – будут колоссальные изменения не в пользу США

Трёхмесячная американо-израильская авантюра с попыткой поставить Иран на колени обернулась тем, что США теряют позиции на мировой арене.

Об этом на круглом столе в Москве заявил гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже пошли процессы для тектонических сдвигов. Гегемон не может решить традиционной задачи традиционным подходом. А, с другой стороны, зарождается сила, которая эффективно может противостоять этому гегемону, который всегда решал свои вопросы в своих интересах. Все институты миропорядка работали на интересы США. И ситуация в связи с Ираном будет в корне менять мировую геополитику. Мы становимся свидетелями зарождения новой супердержавы не только регионального, но и глобального масштаба. И эта сила очень ускорит процесс превращения США от гегемонии в обычное государство. Процесс ослабления и сдачи позиций США на мировой арене начался. И пропорционально усиливаются позиции Ирана, его партнёров и дружественных стран», – сказал Сафаров.