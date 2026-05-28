Если выстоит Иран – будут колоссальные изменения не в пользу США
Трёхмесячная американо-израильская авантюра с попыткой поставить Иран на колени обернулась тем, что США теряют позиции на мировой арене.
Об этом на круглом столе в Москве заявил гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Уже пошли процессы для тектонических сдвигов. Гегемон не может решить традиционной задачи традиционным подходом. А, с другой стороны, зарождается сила, которая эффективно может противостоять этому гегемону, который всегда решал свои вопросы в своих интересах. Все институты миропорядка работали на интересы США.
И ситуация в связи с Ираном будет в корне менять мировую геополитику. Мы становимся свидетелями зарождения новой супердержавы не только регионального, но и глобального масштаба. И эта сила очень ускорит процесс превращения США от гегемонии в обычное государство. Процесс ослабления и сдачи позиций США на мировой арене начался. И пропорционально усиливаются позиции Ирана, его партнёров и дружественных стран», – сказал Сафаров.
«И на фоне образования нового центра силы формируется альянсы и союзы, которые ускорят процесс падения влияния США в разных регионах. Первым отголоском этой войны станет процесс сворачивания присутствия США на Ближнем Востоке. Можно ставить крест на проекте Большого Израиля.
Можно с большой натяжкой считаться с процессами, связанными с такими IT и нанотехнологическими странами, как ОАЭ и Саудовская Аравия – страны, которые задавали тон в мировой технологической революции. Мировые высокотехнологичные компании оттуда уйдут, поскольку самого главного там не будет – ощущения безопасности бизнеса и существования.
Поэтому я не исключаю момент, когда очень многие государства будут заинтересованы в согласовании и координации своей политики с новым центром силы в мире», – добавил эксперт.
English version :: Читать на английском Если выстоит Иран – будут колоссальные изменения не в пользу США
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: