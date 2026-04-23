В середине мая Москва получит добро на ликвидацию Зеленского – Бондаренко

Игорь Шкапа.  
23.04.2026 15:37
  (Мск) , Киев
Примерено в середине мая США объявят о выходе из переговорного процесса по Украине, что развяжет руки России.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Примерено в середине мая США объявят о выходе из переговорного процесса по Украине, что...

«Если в ближайшие недели США официально заявят, что они выходят из переговорного процесса, а, скорее всего, об этом будет объявлено в самое ближайшее время, думаю, это будет где-то в середине мая, то у России будут во многом развязаны руки. Почему? Потому что целый ряд вопросов и условий красных линий согласовывались неформально, непублично в переговорах между Вашингтоном и Москвой еще во времена Байдена», – сказал эксперт.

По его словам, из-за этих договоренностей Россия не могла позволить себе то, что Израиль и США сделали в первый период агрессии против Ирана – убийство лидера страны.

«Сейчас разного рода ограничения, скорее всего, будут сняты. И Зеленский просто не хочет в это верить. Зеленский не хочет верить, что его оставят без защиты, прикрытия и всего прочего. Перевес в дронах на фронте никоим образом не компенсирует отсутствие или дефицит ПВО в крупных городах», – подчеркнул Бондаренко.

English version :: Читать на английском В середине мая Москва получит добро на ликвидацию Зеленского – Бондаренко

