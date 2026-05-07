Зе-офис пляшет жгучий канкан на могилах «незламных» украинцев – русофоб Дроздов

Тарас Стрельцов.  
07.05.2026 14:20
  (Мск) , Львов
Просмотров: 308
 
Война, Дзен, Политика, Украина


Украинцы полностью оправдывают новые назначения офиса Зеленского, в которых идеально сплелись старые схематозники и нынешние мародёры.

Об этом в эфире Radio UA Chicago заявил скандальный львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы полностью оправдывают новые назначения офиса Зеленского, в которых идеально сплелись старые схематозники и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Так, Дроздова возмутило назначение на место советника главы офиса президента Буданова экс-депутата, бывшего вице-премьера и олигарха Сергея Тигипко, известного ещё со времён Януковича.

«Поздравляю всех с новым эпохальным назначением – у нас Тигипко, руководитель избирательного штаба Януковича, человек, который голосовал за диктаторские законы, в принципе, это понятно, всё равно, какому диктатору служить… У Буданова плохих людей же не будет, правда же? Все кипятком писают по новому Ермаку, так плохого же не назначит большой патриот. Я на это смотрю с большой ехидностью.

Это же чистая органика! Тигипко в той всей когорте – это чистая органика. Это один организмом было, есть и будет. И мне иногда удивительно, что наш наивный, инфантильный, одновременно несокрушимый (потому что наивный и инфантильный) народ заслуживает в действительности именно таких кумиров. Я имею в виду человека, который назначил своим советником Тигипко», – причитает Дроздов.

Мне понятно, что такие образования, которые являются спайкой всего самого живучего старого, оно не только самовоспроизводится и саморазмножается и процветает, оно ещё и готовится станцевать жгучий канкан на могилах всех несокрушимых украинцев. Которые настолько заняты собственной героической погибелью, что неспособны узреть в полный рост уже внутреннего левиафана, вот эту старую систему грабежа, где старые и новые являются единым целым. Вот это и есть мораль», – добавил галичанин.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Зе-офис пляшет жгучий канкан на могилах «незламных» украинцев – русофоб Дроздов

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора