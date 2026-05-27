Россия ожидает реализации в Армении очередного западного сценария, который будет реализовывать премьер-министр республики Никол Пашинян, и поэтому заранее стала вводить против республики торговые ограничения.

Об этом политолог Семен Уралов заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Раз мы уже перешли к товарному ограничению, следовательно, на каком-то уровне уже согласились с тем, что армянский «Титаник» уже напоролся на свой айсберг. Айсбергом, конечно же, является Пашинян. У него, как у любого айсберга есть небольшая видимая часть, а еще есть часть подводная. Подводная часть начала просматриваться по мере того, как «Титаник» подходил к «Айсбергу». С одной стороны, это было полное дежавю, которое позволило сделать вывод о том, что наши бледнолицые братья всегда действуют по определенному алгоритму», – сказал Уралов.

Согласно опросу американского Института Гэллапа, сейчас партия Пашиняна «Гражданский договор» набирает 27%, а ее главный конкурент, партия «армянского Иванишвили» Самвела Карапетяна «Сильная Армения» всего 14%. Однако Уралов считает, что выводы о результатах предстоящих выборов делать рано.