Армянский «Титаник» уже напоролся на айсберг «Пашинян» и маневрирует между грузинским и украинским сценариями
Россия ожидает реализации в Армении очередного западного сценария, который будет реализовывать премьер-министр республики Никол Пашинян, и поэтому заранее стала вводить против республики торговые ограничения.
Об этом политолог Семен Уралов заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Раз мы уже перешли к товарному ограничению, следовательно, на каком-то уровне уже согласились с тем, что армянский «Титаник» уже напоролся на свой айсберг. Айсбергом, конечно же, является Пашинян. У него, как у любого айсберга есть небольшая видимая часть, а еще есть часть подводная. Подводная часть начала просматриваться по мере того, как «Титаник» подходил к «Айсбергу». С одной стороны, это было полное дежавю, которое позволило сделать вывод о том, что наши бледнолицые братья всегда действуют по определенному алгоритму», – сказал Уралов.
Согласно опросу американского Института Гэллапа, сейчас партия Пашиняна «Гражданский договор» набирает 27%, а ее главный конкурент, партия «армянского Иванишвили» Самвела Карапетяна «Сильная Армения» всего 14%. Однако Уралов считает, что выводы о результатах предстоящих выборов делать рано.
«Армянский «Титаник» сейчас лавирует между условным украинским и грузинским сценарием. Поэтому я бы не включал политический пессимизм, потому что грузинский прецедент показал нам, что можно смести ставленника западных сил и перейти, если не в стан союзников России, то как минимум нормальных нейтралов. Но при этом может включиться украинский или молдавский сценарий, когда проигравшая сторона применяет неполитические способы борьбы и превращает республику в поле гражданского противостояния», – сказал Уралов.
