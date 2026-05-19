Больше не гнездо либералов. Половина западников и заукраинцев сбежали из Москвы

Настроения избирателей в Москве резко изменились за последние годы. Либеральные настроения в столице уже не так распространены, как ранее.

Об этом признанный иноагентом бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов завил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Венедиктов напомнил результаты недавнего соцопроса, проведенного иноагентом «Левада-Центр»: в Москве больше сторонников продолжения боевых действий, чем в целом по России.

«В Москве, наоборот, 54% за продолжение военных действий и 30% за мирные переговоры. Я уже два-три года пытаюсь объяснить, что Москва – давно не либеральный город, не город прозападной интеллигенции, политиков и пенсионеров», – сказал Венедиктов.

Он объясняет это тем, что от половины до трети либерального электората уехали из Москвы за границу.

«Мы это видим по биллингам телефонов. Приблизительно 300 тыс московских избирателей уехали совсем, то есть, с кошечками, с собачками, с попугайчиками», – сказал Венедиктов.

Он сослался также на данные ЦИК, согласно которым провластный электорат столицы вырос с 1,2 до 2,5 млн человек. Иноагент полагает, что это произошло за счет военных пенсионеров. Кроме того, сетует Венедиктов, Москва не пострадала от обстрелов ВСУ, и даже молодежь здесь больше настроена на военную победу.