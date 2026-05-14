Бывший госдеповец – Украине: Идите на риск сами. Не ждите ввода контингента НАТО!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США не должны признавать российский статус бывших украинских территорий, включенных в состав РФ.

Об этом в ходе так называемого Форума по безопасности, проходившего в Румынии, заявил бывший заместитель помощника госсекретаря США по Центральной Европе Меттью Бойс, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Не должно быть никакого признания незаконной оккупации Россией украинской территории. Нам необходимо продолжить доктрину Уэллса 1940 года, касающуюся стран Балтии, и применить ее к Украине. Нам необходимо продолжить выполнение Крымской декларации Помпео 2018 года», – сказал бывший госдеповец.

Он считает, что американскому конгрессу следует утвердить внесенный еще в прошлом году законопроект «о непризнании Крыма».

Затронул выступающий и тему гарантий безопасности Украине, в частности размещение иностранных контингентов.