«Даже закончив войну сейчас, энергетику мы уже не восстановим» – террорист Буданов

Вадим Москаленко.  
23.04.2026 17:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 404
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Многие объекты украинской энергетики полностью уничтожены, а сохранившиеся будут разрушены в следующий отопительный сезон.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил экс-начальник ГУР МО Украины, ныне глава Зе-офиса Кирилл Буданов (признан террористом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«За все эти годы войны наша энергетическая система понесла значительные разрушения и потери. Мы дошли до такого состояния, когда даже если прямо сейчас закончим войну, мы всё равно получим огромные проблемы.

Потому что многие объекты энергосистемы просто перестали существовать. Они разрушены.

Поэтому мы должны очень сильно торопиться с работами до осени. Но поскольку мы считаем, что боевые действия продолжатся, у нас есть время до осени», – рассуждал Буданов.

«Осенью придут холода, а россияне продолжат активно наносить удары по энергетике, и мы снова придём к плохим ответам.

Поэтому сейчас все занимаются защитой и увеличением генерирующих мощностей. Это хорошая новость. Плохая новость – потери были колоссальными, и сезон всё равно будет непростым, к этому нужно готовиться», – добавил террорист.

Напомним, накануне сооснователь ОО «Антикризисный экспертный ядерный центр Украины» Ольга Кошарная заявила, что украинский рынок энергетики и коммунальных услуг настолько погряз в долгах, что ни о каком развитии или хотя бы восстановлении не может быть и речи.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Даже закончив войну сейчас, энергетику мы уже не восстановим» – террорист Буданов

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить