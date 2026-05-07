«FirePoint – это «пшик», нет ни денег, ни ракет» – генерал ВСУ

Близкая к украинскому диктатору компания-производитель дронов и ракет FireRoint – это «пшик», через который отмываются колоссальные средства.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-командующий ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Огромное количество денег вбухано в эту кампанию. Если бы на парад в Москве на Красной площади и FireRoint нанесла огромное количество ударов… если перечислить то количество ракет, которое они изготовили, условно, потому что они заявляли, что они одно время делали по три ракеты в сутки, потом семь ракет. Это уже цифры достаточно большие, уже не одна сотня ракет. Почему бы в течение нескольких залпов не отправить эти ракеты в Москву и показать свою способность по поражению? Не уверен, что это будет сделано. Почему? Потому что средства потрачены, ресурсы информационные просто наполнены возможностями FireRoint, а в реалиях возможностей FireRoint совершенно нет», – заявил Кривонос.

Он уверен, что за этой компанией стоят близкие к диктатору Зеленскому люди, которые вымывают через нее большие средства: