«FirePoint – это «пшик», нет ни денег, ни ракет» – генерал ВСУ
Близкая к украинскому диктатору компания-производитель дронов и ракет FireRoint – это «пшик», через который отмываются колоссальные средства.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-командующий ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Огромное количество денег вбухано в эту кампанию. Если бы на парад в Москве на Красной площади и FireRoint нанесла огромное количество ударов… если перечислить то количество ракет, которое они изготовили, условно, потому что они заявляли, что они одно время делали по три ракеты в сутки, потом семь ракет. Это уже цифры достаточно большие, уже не одна сотня ракет. Почему бы в течение нескольких залпов не отправить эти ракеты в Москву и показать свою способность по поражению?
Не уверен, что это будет сделано. Почему? Потому что средства потрачены, ресурсы информационные просто наполнены возможностями FireRoint, а в реалиях возможностей FireRoint совершенно нет», – заявил Кривонос.
Он уверен, что за этой компанией стоят близкие к диктатору Зеленскому люди, которые вымывают через нее большие средства:
«Достаточно часто я задаю вопрос, а кому выгодно вкладывать ресурсы в компанию, которая дает результаты? У нас реально, и они существуют до сих пор, замечательные ракетные предприятия, которые производили и производят ракетное оружие. Почему-то не вкладывают ни в КБ «Луч», ни в КБ «Южное», а почему вкладывают в какую-то компанию, которая еще три года назад была вообще какой-то совсем другой компанией. Откуда взялось огромное количество физиков-ракетчиков, которые это делают?
Конечно, за счет манипуляций, когда из-за некоторых представителей официальных из других компаний, занимающихся ракетным вооружением, выдавливают информацию и используют ее в пользу FireРoint, это одно. Это так непорядочно, но это такое мощное лобби, опирающееся на окружение нашего руководства. А вот ракет мы пока не видим, и это самая большая проблема. Поэтому для меня компания FireРoint – это все всё пшик. Денег нет, ракет нет».
