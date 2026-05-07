«Герберы» свободно летают над Киевом из-за дефицита украинских перехватчиков, – «Флеш»

Анатолий Лапин.  
07.05.2026 17:52
  (Мск) , Киев
Чуть не погибший от удара «Герани» советник министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов пожаловался на дефицит перехватчиков. По его словам, над Киевом свободно летают российские БПЛА-разведчики типа «Гербера», потому что их нечем сбить.

Об этом Бескрестнов заявил в эфире «Радио НВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Часто бывает, что не бывает наших перехватчиков. Я понимаю, почему наши жители задают этот вопрос – это также для меня тяжело понять, когда мы видим какую-то «Герберу», которая летает над Киевом и снимает. Каждый раз у меня друзья и знакомые спрашивают: «Сергей, ну почему так? Это наша столица, неужели нет у нас даже в столице какого-то перехватчика, чтобы эти разведчики как-то нейтрализовать?». Я отвечаю, что это вопрос не столько ко мне, а к Воздушным силам, у меня нет полномочий отвечать за них, почему так происходит, в чем причины.

Но тут не нужно быть очень умным – если что-то не могут сбить, значит, нечем. То есть, мы видим на наших радиолокационных станциях эту цель, какие-то вертолеты или самолеты фиксируют, что это, понимают, угроза или нет. Если это реактивный «Шахед» или какой-то «Шахед» держит курс на Киев, то это угроза, если это пенопластовая «Гербера», мы понимаем, что это – не угроза, потому наши Воздушные силы контролируют высоту, если эта цель стабильно летает и не вызывает угрозу, и нет у нас средств, чтобы сбить эти БПЛА, потому и не сбивают. Этот вопрос очень простой – если бы было, чем, то наши парни бы работали», – заявил Бескрестнов.

Примечательно, что сам Бескрестнов ранее предупредил, что Россия начинает использовать реактивные беспилотники «Герань-5», против которых бессильны украинские дроны-перехватчики.

