«Идеальный сценарий концы в воду». Зеленский выпрашивает удар по Киеву

Михаил Рябов.  
08.05.2026 00:08
  (Мск) , Киев
Диктатор Зеленский продолжает публиковать издевательские ролики по поводу предостережений руководства России об ударе по центру Киева в случае попыток ВСУ сорвать парад Победы 9 мая.

Зеленский похвастался ударами ВСУ по кораблю Каспийской флотилии, объектам нефтяной инфраструктуры в Пермском крае – «это более полутора тысяч километров от нашей государственной границы», а также по Брянской области и Туапсе.

«Они хотят от Украины разрешения провести их парад, чтобы выйти на площадь безопасно на час раз в год, а затем дальше снова убивать наших людей… Имеем и обращение от некоторых государств, близких России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание … в эти дни. Мы не рекомендуем», – сказал Зеленский.

Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров считает, что Зе-диктатор специально провоцирует Москву.

Во-первых, удар по Киеву «максимально сплотит союзников и подхлестнет военную помощь Украине».

«Также реализация данного сценария позволит говорить об уничтожении массы государственной документации, которая в условиях войны неизбежно носит сандальный характер. Идеальный вариант «концы в воду», – объясняет Азаров.

Российский полковник Аслан Нахушев считает, что возможный российский удар деморализует и паству Зеленского.

«Поскольку на 90% военные действия Киева рассчитаны только на психологическое воздействие, то при нужном эффекте успешная атака, которую невозможно будет скрыть, окажет гигантское воздействие на киевскую общественность опровергнув системно насаждаемые тезисы , что  «происходит стратегический  перелом в СВО за счёт многократно большего ущерба для российской стороны».

Если удастся нанести существенные повреждения комплексам зданий офиса президента, правительства Украины, Верховной Рады, СБУ и МО, это само по себе окажет сильнейшее негативное воздействие на  весь народ Украины, опровергнув ложные пропагандистские нарративы киевских властей.

7 сентября 2025 года наша, отклоненная  РЭБ,  «Герань-2» случайно упала на крышу Дома правительства Украины. Информационный эффект от этого события для украинского общества превзошел  телеграмм- выхлоп от пяти массированных ударов наших  ВКС»,  – напомнил Нахушев.

