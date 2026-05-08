Истерика во Львове: Суд над ликвидатором Фарион может обернуться доказательством вины бандеровской ведьмы

Защита обвиняемого в убийстве нацистки Ирины Фарион Вячеславом Зинченко действует крайне грамотно, судебный процесс может обернуться неожиданным выводом о вине самой погибшей.

Об этом на канале «НТА» заявил глава Львовской организации националистической партии «Свобода» Любомир Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть очень много прямых доказательств, так что прокуратура требует пожизненного заключения. А подозреваемый отказывается свидетельствовать, когда ему задают вопросы.

Параллельно с этим работают дорогие адвокаты. Постоянно совершаются какие-то перфомансы, смены адвокатов, медийные вбросы. Сотни ботов. То есть, это целая организованная кампания.

Вопрос – за чьи деньги? Потому что у подозреваемого обычная семья из Днепра, они не какие-то миллионеры», – сказал Мельничук.