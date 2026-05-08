Истерика во Львове: Суд над ликвидатором Фарион может обернуться доказательством вины бандеровской ведьмы
Защита обвиняемого в убийстве нацистки Ирины Фарион Вячеславом Зинченко действует крайне грамотно, судебный процесс может обернуться неожиданным выводом о вине самой погибшей.
Об этом на канале «НТА» заявил глава Львовской организации националистической партии «Свобода» Любомир Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Есть очень много прямых доказательств, так что прокуратура требует пожизненного заключения. А подозреваемый отказывается свидетельствовать, когда ему задают вопросы.
Параллельно с этим работают дорогие адвокаты. Постоянно совершаются какие-то перфомансы, смены адвокатов, медийные вбросы. Сотни ботов. То есть, это целая организованная кампания.
Вопрос – за чьи деньги? Потому что у подозреваемого обычная семья из Днепра, они не какие-то миллионеры», – сказал Мельничук.
«Заседания постоянно переносятся. Пускают только пять человек со стороны Фарион. Всё это делается для того, чтобы снизить внимание к этому делу. Чтобы о нём забыли, ведь у нас война.
Они рассчитывают, что потом можно будет делать совершенно другие вещи. Либо минимальное наказание, либо вообще доказывать, что «мальчик ни в чём не виноват».
Более того, предыдущие адвокаты вообще заявили, что будут доказывать, что Фарион не была общественным деятелем, а занималась только разжиганием вражды. То есть, суд против подозреваемого в убийстве Фарион они хотят превратить на суд против Фарион, уже мёртвой», – опасается нацист.
