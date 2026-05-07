Концлагерная ВЛК и бесстрашные одесские женщины
Без голимых понтов СБУ одесские женщины спасли бусифицированных мужиков. В ТЦК обтекают. Но это пока.
В самом центре Молдаванки, когда в уже набитый бусификатор волокли очередную жертву, женщины… просто не прошли мимо. Они разбили окна «воронка» и запшикали людоловов газовым баллончиком. А узники разбежались. Тэцэкашники тоже. Потому что это — одесские женщины.
Один недолюдок, опасаясь народного гнева, кричал «на камеру»:
«Я не хотел сюда идти, я хочу дома сидеть, у меня двое детей!».
Но это почему-то не вызвало жалости у прохожих.
«Так и надо им, пусть задыхаются, п-сы», — комментировали они.
Многочисленные свидетели утверждают, что все произошло спонтанно. В ТЦК же свой позор назвали «спланированной акцией» (еще бы — это ведь пожестче статья):
«Во время перевозки военнообязанных в Одесский мобилизационный центр для прохождения военно-врачебной комиссии два гражданских автомобиля заблокировали движение служебного транспорта, после чего группой неустановленных лиц были повреждены окна автомобиля и распылен газ раздражающего действия внутрь салона служебного авто. Указанные действия создали реальную угрозу жизни и здоровью военнослужащих сопровождения и находившихся в транспорте лиц».
У-ха-ха-ха — жизнью и здоровьем могилизированных «лиц» озаботились, к врачам их, оказывается, везли.
Посмотрите видео — это т. н. одесская ВЛК, то есть подвал.
Здесь — хуже чем в тюрьме и СИЗО — пропавшие с улиц без вести гниют месяцами! Родным же (если таковые имеются или имеют деньги, чтобы связаться с военкомом) отвечают: «Ничего не знаем» или «Его уже нет в Одессе».
Еще из заявления ТЦК:
«Характер действий нападающих может свидетельствовать о заранее спланированных действиях, совершенных с целью содействия уклонению от исполнения воинского долга военнообязанных. Подобные действия могут быть расценены как умышленное препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины».
Упыри пригрозили, что «все участники инцидента будут идентифицированы». И будут, конечно.
Одно хорошо — «призывники» разбежались.
Хотелось бы, конечно, шаблонно пошутить, что «и Молдаванка и Пересыпь освободили Костю моряка», да не шутится. Потому что происходящее в Одессе — страшно.
