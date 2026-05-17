Против кого манёвры? Албания и Хорватия трижды за год проведут учения с косовскими боевиками

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Албании Арбен Кинжи объявил, что в этом году в рамках военного альянса Тираны, Приштины и Загреба трижды пройдут совместные военные учения.

Также, по его словам, в маневрах примут участие и военные контингенты других стран НАТО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Два раза учения пройдут на территории Хорватии – сейчас мы находимся на этапе планирования, и один раз – в Албании. В них примут участие не только три страны нашего альянса, но и другие страны НАТО, в том числе страны-партнеры, с которыми мы сотрудничаем», – цитирует Кинжи Albanian Post.

По его словам, цель учений – усиление «оперативного взаимодействия и повышение боеспособности».

В марте 2025 года Тирана, Приштина и Загреб подписали Декларацию о военном сотрудничестве.

Президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что военное сотрудничество между Тираной, Приштиной и Загребом представляет угрозу для Сербии, и что никто из международного сообщества не ответил на его вопрос – против кого был создан этот альянс.