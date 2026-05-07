Могилизованного чемпиона Украины по каратэ жестоко избили перед строем

Максим Столяров.  
07.05.2026 13:18
  (Мск) , Москва
В Кировоградской области ВСУшник устроил жестокое избиение перед строем не желавшего воевать сослуживца.

Один из бандеровцев снял экзекуцию на камеру, после чего запись попала в интернет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Позже выяснилось, что избитый – недавно мобилизованный Сергей Маленко, чемпион Украины по карате 2009 года. Ещё 25 апреля он публиковал свои фото в гражданской одежде.

От ударов Маленко потерял сознание, после чего нападавший связал ему руки. Когда тот пришёл в себя – избиение продолжилось.

«Ты штурмовик, ты жизнью обязан комбату, в ноги его должен целовать. А то, что ты там [в тылу] сидел-пердел – ты красавчик. Давай выйдем с тобой один на один в перчатках. Узнаешь, что такое война», – издевался бандеровец над избитым.

После того, как обнародование видео вызвало скандал, в бригаде ВСУ заявили, что издевавшимся над мобилизованным был оператор дронов, который ушел в СОЧ  и теперь его местоположение неизвестно.

