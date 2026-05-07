Не смейтесь над русскими, их багги и гольфкары эффективнее бронетехники – нацист Жорин

Анатолий Лапин.  
07.05.2026 12:59
  (Мск) , Киев
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Не стоит потешаться над бойцами ВС РФ, которые передвигаются на передовой на легкомоторной технике – это отнюдь не признак хаоса в армии.

Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса (сформирован из нацистов запрещенного в РФ «Азова») Максим Жорин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда смотришь видео, как они на этом барахле: на гольфкарах, еще на чем-то, на мопедах, оно, пожалуй, и выглядит смешно или бессмысленно, но на самом деле задача какая у этого транспорта – как можно скорее доставить личный состав в точку, из которой он будет уже дальше продвигаться. И с этой задачей эта техника справляется лучше, чем любая бронированная, потому что она менее заметна, более маневренна, что очень важно, она в сотни раз дешевле.

В большинстве своем это, как правило, китайская техника, довольно дешевая, или какие-то мопеды, или гольфкары, или багги, или что-то еще. То есть чрезвычайно простая, чрезвычайно дешевая, максимально полезная техника, доставляющая их личный состав. Поэтому я бы не умалял использование этого – оно выглядит как такой бардак и хаос, но на самом деле за счет этой дешевой техники они достаточно маневренно и быстро иногда перебрасывают свой личный состав. Потому что его сложнее поймать, сложнее увидеть, потому что он маленький и так далее», – заявил Жорин.

Ранее Жорин заявил, что украинцам не стоит верить своему руководству, заявляющему, что российская армия выдыхается.

