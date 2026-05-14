«Подошёл хлопец. Он погиб год назад» – Кличко продолжает смотреть в «завтрашний день»

Вадим Москаленко.  
14.05.2026 14:52
  (Мск) , Киев
Мэр украинской столицы Владимир Кличко сегодня «отмочил» очередной каламбур, рассказывая на заседании горсовета о последствиях ночного российского удара.

«Кстати, сегодня был на месте трагедии, подошёл ко мне хлопец из 112-й бригады. Его семья жила в этом доме. Год назад он погиб», – изрёк Кличко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевский мэр-боксёр широко известен своим косноязычием. Один из известнейших ляпов Кличко – призыв к киевлянам «готовиться к земле», а также фраза: «Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать».

