«Родне нацистки придётся бежать за границу» – убийца Фарион становится народным героем Украины

Вадим Москаленко.  
08.05.2026 01:00
  (Мск) , Киев
На Украине растёт группа поддержки Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве нацистки Ирины Фарион.

Об этом на канале «НТА» заявил львовский католический богослов Юстин Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возникает большая группа защиты, причём театральной защиты, а не юридической. В соцсетях возникает масса страничек, где из Зинченко делают национального героя.

Этот прецедент может быть опасен для украинского общества, которое пытаются с помощью антигероев разделить на два лагеря. Как нас когда-то делили на восток и запад», – сокрушается униат.

Он попросил украинских депутатов вмешаться в судебный процесс, и ускорить вынесение обвинительного приговора.

«Если правильно не реагировать, дело об убийстве Фарион может идти ещё много лет. И это пойдёт не на пользу её дочке. Я очень боюсь, чтобы ей не пришлось бежать за границу, как когда-то Мирославе Гонгадзе после убийства Георгия Гонгадзе.

Это будет плохим показателем нашего государства, если наша судебная система не способна защитить родственников героев Украины», – подытожил поп-бандеровец.

