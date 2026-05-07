Сепаратистский албанский режим Приштины и Анкара подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве.

В рамках соглашения турецкая сторона обязалась выделить 200 миллионов турецких лир (чуть менее 4 миллионов евро) на укрепления потенциала «Сил безопасности Косово» (FSK), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Cоглашение было подписано так называемым «министром обороны Косово» Эюпом Македончи и министром обороны Турции Яшаром Гюлером. Их встреча состоялась в Стамбуле в рамках проходившей там крупной оборонной выставки SAHA 2026.

Ранее Турция продала приштинскому режиму беспилотники собственного производства Bayraktar TB2 и Skydagger, а также американские беспилотники RQ-20 Puma. В декабре прошлого года Приштина объявила о закупке американских мобильных артиллерийских систем HUMVEE Hawkeye калибра 105 мм, а в конце ноября сообщила о начале процесса закупки вертолетов Black Hawk у США, а также о строительстве завода по производству боеприпасов недалеко от Джаковицы.

Согласно сообщениям косовских СМИ, FSK в настоящее время насчитывает около 4700 активных боевиков. При этом Запад закрывает глаза на то, что существует эта вооружённая банда незаконно, поскольку согласно резолюции 1244 Совета Безопасности ООН этнические общины Косово не имеют права на собственные вооруженные формирования.