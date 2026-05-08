У боснийских сербов хотят забрать всё, включая православные часовни и кладбища

Алексей Топоров.  
08.05.2026 00:22
  (Мск) , Белград
Бошнякская проНАТОвская элита Боснии и Герцеговины пытается отобрать государственные активы Республики Сербской  и передать их на «федеральный уровень», то есть, в ведение Сараево. Речь идёт о природных ресурсах, дорогах, школах и больницах. Такую линию исповедует большинство бошнякских политических партий.

Об этом говорится в отчете, который правительство Республики Сербской представило Совбезу ООН, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

 «Один суд в Федерации БиГ постановил зарегстрировать православные кладбища и часовни как собственность, принадлежащую «государству», что представляет собой чистую конфискацию, которая напрямую угрожает имущественным, религиозным и историческим правам Сербской Православной Церкви», – приводится в докладе вопиющий пример.

Также в документе указан прецедент запрета Сараево международных контактов Республики Сербской, в частности о блокировании открытия нового пограничного перехода в Градишке рядом с Хорватией.

Баня-Лука указывает, что эти действия Сараево противоречат Дейтонским соглашениям, которые, как теперь понятно, имели цель лишь усыпить бдительность сербов, не дав им воссоединиться со своей Родиной, а затем поэтапно задавить и ликвидировать Республику Сербскую.

