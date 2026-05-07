В Днепропетровской области трое боевиков ВСУ жестоко избили и ограбили продавца

Максим Столяров.  
07.05.2026 14:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 105
 
Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Трое боевиков нацбатальона ВСУ «Волки да Винчи» в гражданской одежде похитили и жестоко избили 20-летнего продавца магазина.

Драка попала на камеру наблюдения, установленную у магазина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Инцидент произошел первого мая в городе Шахтёрск Днепропетровской области. Как сообщается, конфликт возник из-за того, что бандеровцам не стали продавать алкоголь.

«Пострадал 20-летний парень, который был со своей знакомой. Его почти до смерти избили, погрузили в пикап, пытали, а потом, как собаку, выбросили на окраине города.

И это делают военные, которые должны нас защищать, пока настоящие защитники отдают жизни на фронте. Эти же, под влиянием алкоголя и, возможно, других веществ, совершают такой произвол. И это не первый раз, когда именно этот батальон творит беспредел и остаётся безнаказанным», – написала очевидица в своей соцсети.

После избиения, трое боевиков обстреляли и подожгли магазин.

Пострадавшего нашли на окраине города без сознания и ценных вещей – двух телефонов, часов, цепочки. Он до сих пор в тяжёлом состоянии находится в реанимации. Врачи отмечают серёные травмы головного мозга и возникшие проблемы с памятью.

Позже командир нацбата Сергей Филимонов выложил обращение, в котором назвал произошедшее «неприятным инцидентом». Но ни с кем из близких пострадавшего бандеровцы так и не связались.

Сообщается, что позже троих боевиков нашли. Им избрали меру пресечения – 60 дней под стражей.

