«Будем больше ненавидеть москалей»: укрогенерал не против ударов по центру Киева

Россия вполне может нанести массированный удар как накануне, так и в День Победы, реализуя свои предостережения в ответ на провокации Украины, но удары по центру Киева не приведут к смене военной обстановки.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-командующий ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не удивлюсь, если и в преддверии праздников, и после праздников будут достаточно серьезные удары по объектам Украины. Интересен очень момент, будут ли удары по центру Киева. Если сначала рассказывали, что мы миротворцы, то теперь начинают пугать, если нет, то мы вам вообще сделаем полный кирдык, уже идет запугивание и обещания удара по центру Киева. С точки зрения военной необходимости это абсолютно не имеет никакого значения, потому что центры принятия решений все давно знают, что давно не в Киеве. И второе то, что с точки зрения информационной подачи, да, россияне могут, скажем так, достаточно поднять себя и запугать. Но будь это первый-второй день войны, там, в начале 14-го или 22-го года, возможно, это имело бы какие-то определенные результаты. Пока украинский народ настолько спокойно относится ко многим вещам и кроме ненависти к кацапне, у него ничего другого нет. Поэтому пугалки ударами по центру Киева могут вызвать противоположную реакцию», – заявил Кривонос.