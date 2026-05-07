«Даже не укусили, а лишь прикусили Путина» – в Киеве недовольны «допомогой» США

Тарас Стрельцов.  
07.05.2026 17:27
  (Мск) , Львов
Новый пакет помощи Украине от США в виде продажи 1,5 тысяч комплектов, превращающих обычные авиабомбы в высокоточные нельзя назвать даже «укусом» России.

Об этом на канале «LvivMedia» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужно сказать, что на этот год финансовая помощь Украине заложена на 400 млн, это можно сравнить с каденцией администрации Байдена, когда они нам помогали вооружением бесплатно на своих два миллиарда… Нам очень нужны эти приборы. Но американцы говорят русским, что смотрите, даже если украинцы сделают высокоточными эти бомбы, то будут бить только военные объекты и не будут трогать ваши гражданские.

Это мизер, который запланирован, но они что говорят, то и делают. Это не то, чтобы даже укусить, это так – подукусить Путина такими действиями, которые они показали. Это незначительные, но важные для нас приборы», – прокомментировал Романенко.

