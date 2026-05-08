«Конечно, бить!» – полковник СБУ об атаке на Парад Победы

Вадим Москаленко.  
08.05.2026 00:12
  (Мск) , Киев
Война, Дзен, Россия, Украина


Украине нужно без оглядки на последствия атаковать Парад Победы в Москве 9 мая.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы говорим о том, как они предупреждают о Киеве, я думаю, они пугают, потому что им нужно перемирие именно с 8 на 9-е, чтобы показать, что Украина их боится, что они чего-то достигли. Просто представьте, какой это удар будет по России, что на 9 мая был нанесён удар, именно в тот день, который они считают для себя одним из самых святых.

Я скажу, что это решение исключительно за ставкой верховного главнокомандования, за президентом, но если бы непосредственно меня спросили, я бы сказал, что нужно бить. Потому что Россия бьёт нас на протяжении года, и никто не спрашивает у нас, какие у нас праздники», – сказал Костенко.

Читайте также: «В ответ полетит «Орешник» и полтора десятка ракет» – укро-генерал о срыве парада в Москве 

