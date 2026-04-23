Украина упустила возможность для «заморозки» конфликта, которая была возможна, когда Киев подписал соглашение о передаче американцам редкоземельных материалов и мог требовать от США действенных гарантий безопасности.

Об этом в эфире видеоблога «Анализируй» ранее «топивший» за контрнаступ и военный разгром России львовский телеведущий Остап Дроздов, в последнее время поменявший свою позицию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дроздов указывает, что тогда Трамп мог полагать, что «выиграл Украину», получив гарантии поставок почти 60 видов редких минералов – «всего, что нужно для микротехники».

Однако, отказавшись от компромисса с Москвой, Зе-режим обрёк Украину на разрастание зоны боевых действий, новые смерти и разрушения.

«Нужно было эту игру играть с начала (прошлого) года, когда у нас шло редкоземельное соглашение, и над нами висел интерес Америки. Вот тогда нужно было под интерес Америки заканчивать войну. Очень прямо это говорю. Под условия Америки пролистать эту страницу, поплакать над потерями, всех пооплакивать, и утешиться, что у вас не будет дальше разрастаться площадь кладбищенских захоронений», – заявил Дроздов.

Впрочем, украинский антироссийский телеведущий Виталий Портников не так давно обратил внимание, что США не были способны гарантировать реальную безопасность, если условия не устраивали Москву.

Надежда на то, что «Россия не ударит туда, где присутствуют американские инвесторы», оказалась ложной, – русские это доказали, разбомбив в августе завод Flex в Мукачево на Закарпатье, а также ряд других предприятий с американскими инвестициями.

Американская торговая палата на Украине заявляла, что 47% компаний-членов ассоциации понесли убытки из-за повреждения или полного разрушения своих заводов, объектов или офисов.