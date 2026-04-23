«Приехал, волосы дыбом – никому не платят ничего». Полковник об инспекции в зоне СВО
В зоне СВО «очень много случаев», когда военнослужащих лишают положенных выплат.
Об этом в ходе конференции Общественной палаты РФ, посвященной единству армии и народа, заявил полковник в отставке, председатель «Общественной комиссии по социальной защите ветеранов боевых действий» Валерий Пегасов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Выплата денежного довольствия – тут полковник один из академии Можайского ездил по этим частям СВО. Говорит: приехал, волосы дыбом поднимаются, приезжают в одну часть – никому не платят ничего. Ключевое слово совсем.
И он сказал начфину: «Вот мы здесь сутки находимся, у тебя есть возможность отличиться, в противном случае ты поймёшь, чем это может для тебя закончиться». В течение суток всей части было выплачено всё, что они должны были получить за всё время нахождения там на специальной военной операции.
И таких случаев очень много».
Пегасов пожаловался на депутатов Госдумы.
«С народом, который собирает деньги для того, чтобы купить для участников СВО маскировочный костюм, для того, чтобы доставить им туда дроны, купить квадроциклы, с этим народом у армии полное единство и взаимопонимание. Но у нас есть ещё такой народ, который принимает решения, принимает законы. Вот тут, к большому сожалению, единство не наблюдается…
Законом определена ежегодная индексация денежного довольствия военнослужащих, решение об индексации денежного довольствия принимает правительство РФ.
В 2024 году правительство приняло решение об индексации с 1 октября на 4%. Но в сентябре «Единая Россия» отменяет индексацию денежного довольствия на служащих. Тем самым был нарушен закон 306 ФЗ. Кто понёс ответственность?
Следующий вопрос — военные пенсии… Военные пенсионеры в 2012 году были лишены права получать пенсию в полном объёме. Это не беспредел? На этом так называемом понижающем коэффициенте находились и ветераны Великой Отечественной войны… Было показано презрение, неуважение к участникам ВОВ.
Российский Союз ветеранов 7 лет уговаривал «Единую Россию» отменить этот понижающий коэффициент. И вот после того, когда была дана соответствующая команда, уже в 2019 году был принят закон 66 ФЗ, после чего ветераны стали получать пенсию в полном объёме. И в какой ещё стране мира такое отношение к армии?» – заявил Пегасов.
