«Приехал, волосы дыбом – никому не платят ничего». Полковник об инспекции в зоне СВО

В зоне СВО «очень много случаев», когда военнослужащих лишают положенных выплат.

Об этом в ходе конференции Общественной палаты РФ, посвященной единству армии и народа, заявил полковник в отставке, председатель «Общественной комиссии по социальной защите ветеранов боевых действий» Валерий Пегасов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Выплата денежного довольствия – тут полковник один из академии Можайского ездил по этим частям СВО. Говорит: приехал, волосы дыбом поднимаются, приезжают в одну часть – никому не платят ничего. Ключевое слово совсем. И он сказал начфину: «Вот мы здесь сутки находимся, у тебя есть возможность отличиться, в противном случае ты поймёшь, чем это может для тебя закончиться». В течение суток всей части было выплачено всё, что они должны были получить за всё время нахождения там на специальной военной операции. И таких случаев очень много».

