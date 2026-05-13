«Сгорит всё на расстоянии 10 км» – депутат Журавлёв о стратегической наступательной операции

Сергей Вредников.  
13.05.2026 18:17
В отличие от нынешних боевых действий, в случае стратегической наступательной операции – заглохнут все приборы и двинутся армии и корпуса.

Об этом в программе «Басурин о главном» на радио «КП» Новороссия заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они делают упор сейчас только на беспилотники. И действительно, мы видим, что где-то стабилизировалось, мы имеем тактические успехи – только тактические, и то не везде. Потому что сегодня они прекрасно поняли, что беспилотниками можно сдерживать достаточно много всего, в том числе, обрезая коммуникации.

Но это же вопрос такой – до тех пор, пока не будет принята реальная стратегическая наступательная операция. А вот тогда эти беспилотники ничего не решают.

Потому что тогда выкатывается то оборудование, которое у нас есть, и гасится всё на расстоянии 10 км, а то и выше. Вообще – всё, от телефонов и до…вообще всё сгорает, неважно, включено оно или выключено. Дальше ты должен идти вперёд сразу. Но не два-три человека, как сейчас, не взводом даже, а армиями и корпусами», – сказал Журавлёв.

«Так, конечно, ты не можешь – бабахнул и сидишь ждёшь. Через день опять будет то же самое. Но этого дня у них нет для того, чтобы насытить всё в таком же объёме.

Вот, вопрос стратегической наступательной операции – это другой вопрос. Сегодня мы их кошмарим беспилотниками, они нас кошмарят, и будут кошмарить до тех пор, пока мы в конце концов не примем правильное решение, на мой взгляд правильное, я всех обстоятельств не знаю», – добавил депутат.

