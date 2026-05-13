Советского Союза 2.0 не будет, но это не исключает расширения Союзного государства – эксперт

Россия не сможет восстановить Советский Союз по его прежнему подобию, но расширенная форма интеграционного объединения на этом пространстве возможна.

Об этом в эфире видеоблога Rusarm Info заявил политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«(Перспектива восстановления Советского Союза). Это невозможно. Потому что нельзя войти в одну реку дважды. Для этого необходима, по крайней мере, великая какая-нибудь социалистическая либо капиталистическая революция. Вот. А так как этого не предвидится у нас на горизонте, то, скорее всего, если мы решим создавать на постсоветском пространстве какое-то интеграционное объединение, более масштабное, нежели ОДКБ, либо ЕврАзЭс, либо Союзное государство России и Белоруссии, если мы так решим, то это будет принципиально другая правовая форма с совершенно другой системой отношений. И здесь тем, кто говорит: «Вот Советский Союз возрождается», я как историк и как человек, который изучает политические процессы, вынужден их разочаровать. Это невозможно», – заключил Мухин.

