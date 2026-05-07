У Украины нет средств, чтобы надёжно прорвать московскую систему ПВО и сорвать Парад Победы 9 мая.

Об этом в беседе с журналисткой Евгенией Кутновой заявил списанный офицер ВСУ, участник карательной операции против ЛДНР и войны с Россией Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хотелось бы, конечно, сорвать парад россиянам. Но боюсь, что у нас не хватит возможностей для этого. Потому что у нас реально массово залетали только «Спысы» в Москву. Это сверхмалые дроны Deep Strike. Но, насколько я знаю, их сейчас не производят, Касьянов под каким-то следствием. А более крупные формы Россия эффективно сбивает. Такие, как ФП-1», – сказал Бекренев.

«Ну, а летающее розовое бревно [Фламинго] – это из области Нью-Васюки. Во-первых, им попасть никуда невозможно. Во-вторых, оно легко тоже сбивается. Поэтому не думаю, что у нас получится. Конечно, хотелось бы. И дай бог, но вероятность наступления этого события крайне низка», – подытожил он.