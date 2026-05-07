Удар по НПЗ в Туапсе не нанес серьезного ущерба России – эксперт

Анатолий Лапин.  
07.05.2026 11:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 423
 
Война, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Украина не смогла добиться серьезного урона для России, нанеся удары по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил российский экономический обозреватель Михаил Беляев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не смогла добиться серьезного урона для России, нанеся удары по нефтеперерабатывающему заводу в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

По словам Беляева, доля НПЗ в Туапсе в производстве нефтепродуктов составляет до 5% по стране.

«Если смотреть на цифры, конечно, потеря такого крупного завода влияет негативно на нефтеперерабатывающие мощности, особенно в региональном плане. Это занятость, много чего там есть связанного с инфраструктурой, но всё-таки уничтожающего воздействия на наши нефтеперерабатывающие мощности это не оказывает. У нас 30 крупных нефтеперерабатывающих заводов, 80 заводов менее крупного калибра. Причём разбросаны они по разным точкам нашей страны.

Самый крупный завод — это Омский завод, крупный завод под Ленинградом в Кириши, крупный завод в Нижнем Новгороде, крупный завод в Рязани, крупный завод «Татнефть» в Татарстане, и в Москве есть нефтеперерабатывающие заводы. Надо сказать, что Туапсинский завод, он по рангу занимал почётное всего-навсего десятое место… На Туапсинский завод приходится 4—5% продукта.

Тоже огромная, колоссальная цифра, но тем не менее, мы понимаем, что это не все мощности, и, собственно, считать, что, нанося удар по Туапсе, нанесли какой-то такой разящий удар на наши нефтеперерабатывающие мощности и подорвали нашу экономику совершенно радикальным образом, наверное, не приходится… С точки зрения воздействия на нашу экономику это, конечно, удар чувствительный, но далеко не уничтожающий», – заявил Беляев.

Ранее военкор Марьяна Наумова показала ситуацию в Туапсе после налета дронов ВСУ.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Удар по НПЗ в Туапсе не нанес серьезного ущерба России – эксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить