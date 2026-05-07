Удар по НПЗ в Туапсе не нанес серьезного ущерба России – эксперт

Украина не смогла добиться серьезного урона для России, нанеся удары по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил российский экономический обозреватель Михаил Беляев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Беляева, доля НПЗ в Туапсе в производстве нефтепродуктов составляет до 5% по стране.

«Если смотреть на цифры, конечно, потеря такого крупного завода влияет негативно на нефтеперерабатывающие мощности, особенно в региональном плане. Это занятость, много чего там есть связанного с инфраструктурой, но всё-таки уничтожающего воздействия на наши нефтеперерабатывающие мощности это не оказывает. У нас 30 крупных нефтеперерабатывающих заводов, 80 заводов менее крупного калибра. Причём разбросаны они по разным точкам нашей страны.

Самый крупный завод — это Омский завод, крупный завод под Ленинградом в Кириши, крупный завод в Нижнем Новгороде, крупный завод в Рязани, крупный завод «Татнефть» в Татарстане, и в Москве есть нефтеперерабатывающие заводы. Надо сказать, что Туапсинский завод, он по рангу занимал почётное всего-навсего десятое место… На Туапсинский завод приходится 4—5% продукта.

Тоже огромная, колоссальная цифра, но тем не менее, мы понимаем, что это не все мощности, и, собственно, считать, что, нанося удар по Туапсе, нанесли какой-то такой разящий удар на наши нефтеперерабатывающие мощности и подорвали нашу экономику совершенно радикальным образом, наверное, не приходится… С точки зрения воздействия на нашу экономику это, конечно, удар чувствительный, но далеко не уничтожающий», – заявил Беляев.