Укро-офицер: Зеленский потратил на пиар-удары более 400 миллионов долларов

Вадим Москаленко.  
08.05.2026 00:45
  (Мск) , Киев
Зеленский забрал у армии около полутриллиона гривен ради нескольких показушных ударов по Москве.

Об этом в беседе с журналисткой Евгенией Кутновой заявил списанный офицер ВСУ, участник карательной операции против ЛДНР и войны с Россией Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что эта вся возня [с ударами по Москве] не стоит средств, которые в неё вложены. Например, в удары по Москве было вложено как минимум 400 миллионов долларов.

На эти деньги можно было бы закупить огромное количество НРК, коптеров того класса, который сейчас крайне необходим на фронте. Это в первую очередь «Баба-Яга» – для того, чтобы вести боевые действия, чтобы снабжать наши боевые порядки. И вообще дронов у нас крайне не хватает», – сказал Бекренев.

«А вот так вот, на то, чтобы там какая-то картинка была, чтобы один дрончик от господина Штилермана куда-то там врезался в какой-то дом, один, потратили полмиллиарда долларов.

Я считаю, что это глупая затея. Это какая-то картинка, какая-то медиа война, которая не имеет никакого отношения к положению дел на фронте», – сказал укро-офицер.

