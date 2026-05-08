Зеленский забрал у армии около полутриллиона гривен ради нескольких показушных ударов по Москве.

Об этом в беседе с журналисткой Евгенией Кутновой заявил списанный офицер ВСУ, участник карательной операции против ЛДНР и войны с Россией Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что эта вся возня [с ударами по Москве] не стоит средств, которые в неё вложены. Например, в удары по Москве было вложено как минимум 400 миллионов долларов. На эти деньги можно было бы закупить огромное количество НРК, коптеров того класса, который сейчас крайне необходим на фронте. Это в первую очередь «Баба-Яга» – для того, чтобы вести боевые действия, чтобы снабжать наши боевые порядки. И вообще дронов у нас крайне не хватает», – сказал Бекренев.