Дорогостоящие европейские дроны устареют через месяц после выпуска – Стариков

Запускаемое в Европе многомилионное производство дронов быстро устареет и станет неактуальным, потому что в России быстро найдут противодействие.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Смотрите, в чем проблема. Сейчас наше высшее военно-политическое руководство сделало то, что мы направили почти все деньги на беспилотную авиацию. Но ведь инженеры и учёные противника работают. Вдруг они найдут системы противодействия. Тогда получатся все деньги, которые брошены, они будут брошены на склад», – сказал Стариков.

«А производство нескольких миллионов беспилотников, которое Европа налаживает, куда их девать? Они через месяц после выпуска будут уже старые. Их надо запускать сразу. Вот выпустил, и запустил. А когда их накапливать, они никому не нужны», – добавил он.