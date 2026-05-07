Дорогостоящие европейские дроны устареют через месяц после выпуска – Стариков

Вадим Москаленко.  
07.05.2026 18:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 470
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Запускаемое в Европе многомилионное производство дронов быстро устареет и станет неактуальным, потому что в России быстро найдут противодействие.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запускаемое в Европе многомилионное производство дронов быстро устареет и станет неактуальным, потому что в России...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Смотрите, в чем проблема. Сейчас наше высшее военно-политическое руководство сделало то, что мы направили почти все деньги на беспилотную авиацию. Но ведь инженеры и учёные противника работают. Вдруг они найдут системы противодействия. Тогда получатся все деньги, которые брошены, они будут брошены на склад», – сказал Стариков.

«А производство нескольких миллионов беспилотников, которое Европа налаживает, куда их девать? Они через месяц после выпуска будут уже старые. Их надо запускать сразу. Вот выпустил, и запустил. А когда их накапливать, они никому не нужны», – добавил он.

Напомним, накануне в Киеве признались, что беспилотники, которыми ВСУ наносят удары по российским тылам, собираются не на Украине и даже не в Восточной Европе, а в Британии.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Дорогостоящие европейские дроны устареют через месяц после выпуска – Стариков

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить