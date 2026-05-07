Синхронно с военными кладбищами разрастается и трудовая миграция, заполняющая Украину взамен погибших «героев» и сбежавших из страны украинцев.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA ранее «топивший» за контрнаступ и военный разгром России львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если свой собственный народ вы умогиливаете , эмигрируете, у вас минус 6 млн, у вас каждую неделю массовые похороны, вам уже негде расширять кладбища, и городские советы заседают в поисках новых площадей для почётных похорон и для аллей героев, то будьте готовы, что это место на Богом данной украинцам земле будут занимать пакистанцы, бангладешцы, арабы, буддисты, мусульмане и индусы. …

Почему люди так удивлены, что идут по улицам Львова и массово видят трудовых мигрантов более тёмного цвета? А кого они хотели увидеть? У нас же цель – каждого в окоп! А позже три выстрела в небо и красивый памятник. А работать кому? Это всё взаимосвязано. Чтобы этого не было нужно формировать обществу запрос на мудрый выход из войны и на переворот этой страницы», – вещал Дроздов.