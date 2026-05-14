Перед армянами встал выбор: Быть с Россией или против неё

На предстоящих в июне парламентских выборах в Армении жители республики будут выбирать: быть с Россией, или быть против нее.

Об этом в эфире видеоблога «Союзный» заявил общественник Микаэл Бадалян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бадалян уверен: если армяне проголосуют за действующего премьера Никола Пашиняна, это обернется катастрофой для страны, поскольку спровоцирует разрыв с Россией и неизбежное падение уровня жизни.

«Предстоящие парламентские выборы в Армении — это, по сути, выборы, быть с Россией, либо против России. Переизбрание Пашиняна будет означать мандат на полный разрыв отношений с Россией. Думаю, всем это уже очевидно абсолютно, сегодня Пашиняна кормят обещаниями европейскими… Армения в этом случае теряет самого крупного экономического партнёра, теряет преференции от нахождения в ЕврАзЭС. Здесь, конечно, в первую очередь нужно говорить о дешёвой цене на газ, которая для нас практически самая дешёвая, только для Беларуси она незначительно дешевле, но на сегодняшний день практически в четыре раза ниже рыночной. Представляете, какая это разница? И так среднестатистически жители Армении просто воют от цен на электроэнергию, Так как у нас нет отопления, это выходит дорого. Если это будет в четыре раза дороже, это будет катастрофа. Мы отказываемся от огромного рынка труда, где по самым упрощённым схемам могут выезжать армяне и работать. Мы отказываемся от 50% туристического потока», – перечислил Бадалян.

