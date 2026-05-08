Распиаренные дроны и даже обещанная баллистика от компании FirePoint, которую называют близкой к украинскому диктатору Владимиру Зеленскому, не сможет ударить по Москве.

Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант Украинский» заявил бывший боевик Евромайдана Юрий Касьянов, возглавлявший дроновое подразделение ВСУ, но попавший под уголовное преследование, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я буду очень рад, если FirePoint удастся это сделать, потому что мы в одной лодке, в одной Украине, и нам нужно либо выиграть войну, либо как-то ее завершить на наших условиях. А Москва уже заждалась этих ударов, мы уже не работаем семь месяцев. FirePoint, напомню, обещал такие удары, и вы помните «Фламинго», которую называл президент, лучшей нашей крылатой ракетой. Но несмотря на то, что было обещано, что будет массовое производство, мы не видим массовых запусков. Пусть не по Москве, пусть по другим объектам, я этого не вижу. Поэтому я немного скептически отношусь к таким обещаниям. Я вижу, сколько FirePoint не долетает до Москвы, имею в виду беспилотников. И они не могут долететь до Москвы, хотя господин Штиллерман обещал, что его беспилотники будут долетать до Москвы. Это было около полугода назад, а сейчас он говорит, что беспилотники вообще не могут долетать до Москвы, поэтому нужно делать баллистику. Опять же, я скептически к этому отношусь, потому что российские средства ПВО серии С-300, С-400, С-500 они достаточно неплохо сбивают баллистику. Не хуже, чем «Patriot». И этих средств очень много под Москвой, в самой Москве очень много», – заявил Касьянов.

Напомним, что у Касьянова давний конфликт с FirePoint, поскольку его фирму-разработчика БПЛА отстранили от госфинансирования, а все деньги перетекли в FirePoint. Подразделение Касьянова же расформировали, а его самого отправили на фронт. Касьянов при этом хвалился, что это его дроны атаковали Кремль и единственные долетели до Москвы.

Ранее списанный офицер ВСУ, участник карательной операции против ЛДНР и войны с Россией Евгений Бекренев заявил, что у Украины нет средств , чтобы надёжно прорвать московскую систему ПВО и сорвать Парад Победы 9 мая.