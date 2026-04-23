Залужный попёр на Зеленского и грозит «вылечить войной»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, считающийся главным конкурентом диктатора Зеленского на гипотетических выборах, фактически начал избирательную кампанию.

Об этом свидетельствует его выступление по видеосвязи перед студентами ряда киевских вузов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Генерал сразу же противопоставил себя режиму, – мол, я не такой

«О войне вы будете сейчас говорить со мной, человеком, который напрямую связан с войной, изучавшим войну, готовился к войне, наконец, почти 11 лет воевал. И я не шоумен, не артист, не блогер, не журналист, а именно человек, причастный к военному делу. Поэтому вам огромный респект, что вы взяли на себя смелость поговорить с практикующим, можно сказать, хирургом в наше время такого бешеного популизма», – сказал Залужный, более чем откровенно намекая на Зеленского.

Он позиционирует себя как демократа, давая понять, что авторитарные тенденции ведут Украину к поражению.

«Авторитарный режим – это безусловная мобилизация. Возможно мобилизовать людей, возможно мобилизовать экономические ресурсы, возможно мобилизовать финансовые ресурсы достаточно быстро и достаточно качественно. Все остальное там идет в огромных минусах. Теперь давай немножечко вернемся в Украину и скажем так: Украине как государству использование мобилизации как элемента авторитарного стиля управления приносит сейчас какие-то результаты или нет?», – заявил Залужный.

Задававший вопрос студент заметил, что можно по разному оценивать ситуацию, но, по его мнению, «тенденции неутешительные».

«Да, если оценивать это как процесс – не получения сегодняшнего дивиденда, а получения такого же положительного результата в будущем – это ноль. Количество тех, кого можно призывать, уменьшается, уменьшается и еще раз уменьшается. То есть, уже даже сам этот факт говорит о том, что «Украина – Россия», – оседлал экс-главком тему крайне непопулярной в народе принудительной мобилизации.

Прошелся он и по депутатам Рады.

«Я всегда привожу пример нашим депутатам. Говорю: «Сходите, пожалуйста, посмотрите, как проходит заседание британского парламента». Парламентарий не может зайти в зал заседаний без разрешения спикера. Это 570 лет такой традиции. Это воспитывается с детства. Я представляю некоторых персонажей в нашей Верховной раде, они там, извините, только нужду не справляют в Верховной раде», – сказал посол.

Под конец генерал завуалировано пригрозил власти очищением войной.