У Ирана есть запас прочности для блокады Ормуза еще на 8-9 месяцев

У Ирана запас прочности больше, чем у других стран, страдающих от блокады Ормузского пролива.

Об этом на круглом столе в Москве заявил гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По поводу блокады Ормузского пролива. Действительно, это наносит очень серьёзный ущерб интересам Ирана. Ирану и так сложно, и Ирану всегда было сложно на протяжении 47 лет. Но полная блокада Ормузского пролива, конечно, ограничивает очень существенно возможности Ирана, в том числе по продаже нефти, одной из статей дохода, которые позволяют экономику выдержать на нормальном уровне. Но запас прочности у Ирана имеется. Ещё где-то на полгода в таком режиме, может быть, 8-9 месяцев. Но режим блокады Ормузского пролива совершенно катастрофически влияет на состояние стран Персидского залива, страны Ближнего Востока и очень многих стран мирового сообщества, которые завязаны на экспорте-импорте, в связи с этим регионом», – сказал Сафаров. «У них запас прочности месяц примерно, максимум в некоторых странах — два месяца. После этого начнутся катаклизмы, банкротства, смена режимов, в общем, неспокойная ситуация в странах и т.д., – добавил эксперт.

