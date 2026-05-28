Сдохни за Зеленского: Раненых ВСУшников месяцами футболят между больницами
Искалеченных украинских военнослужащих могут неделями перевозить из больницы в больницу, не оказывая необходимой помощи, пока не станет слишком поздно.
Об этом на заседании украинского парламента заявила депутат Анна Пуртова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ко мне снова обратились по поводу конкретного военного с тяжелой травмой глаз, который ждал операции неделями. Его переводили из одной больницы в другую в разных городах. Левого глаза уже не было, на правый была надежда.
Полтора месяца, четыре города: Харьков, Киев, Львов, Черновцы. На прошлой неделе врач сказал: шансов нет, правый глаз не спасти. Вдумайтесь: человек навсегда потерял возможность видеть!» – сказала Пуртова.
«У нас есть утвержденный маршрут лечения глазных травм, но он не выполняется. У нас есть замечательные офтальмологи, которые творят настоящие чудеса. Но вместо того, чтобы попасть к ним вовремя, военных месяцами возят по больницам. И, пока их возят, истекает время. А время при травме глаз – это зрение.
И таких сообщений сотни, что где-то какого-то военного недосмотрели, не туда повезли, где-то возили по всей Украине. Это не статистика, это конкретные люди, которых можно было сохранить.
Бойцы сами покупают себе обезболивающие лекарства, перевязки. Даже закупку роговицы для пересадки!» – обрисовала депутат «заботу» Зе-режима.
