Сдохни за Зеленского: Раненых ВСУшников месяцами футболят между больницами

Искалеченных украинских военнослужащих могут неделями перевозить из больницы в больницу, не оказывая необходимой помощи, пока не станет слишком поздно.

Об этом на заседании украинского парламента заявила депутат Анна Пуртова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ко мне снова обратились по поводу конкретного военного с тяжелой травмой глаз, который ждал операции неделями. Его переводили из одной больницы в другую в разных городах. Левого глаза уже не было, на правый была надежда. Полтора месяца, четыре города: Харьков, Киев, Львов, Черновцы. На прошлой неделе врач сказал: шансов нет, правый глаз не спасти. Вдумайтесь: человек навсегда потерял возможность видеть!» – сказала Пуртова.