Холмогоров: Русская весна продолжается

Для «русской Реконкисты» не понадобится 700 лет, как это было у испанцев, тем не менее, на возвращение Новороссии потребуются значительные силы и время.

Об этом в интервью ГТРК Курган заявил публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 2014 году вы предложили термин «Русская весна». Как он родился?» – спросила журналист.

«Это был вечер 23 февраля 2014 года. С одной стороны, кончалась Олимпиада в Сочи, у всех было такое немножко приподнятое настроение, а с другой стороны, в Киеве уже произошёл государственный переворот. Уже вот эти вот бандеровские недобитки захватили фактически контроль над городом, уже провозгласили, что они будут сейчас преследовать русский язык. И вдруг начинаются события. Я напомню, иногда люди пытаются так хитро подменить не Русскую [весну], а Крымскую. Они разворачивались не только в Крыму, хотя в Керчи уже срывали украинские флаги, в Севастополе уже собрались под российскими флагами и избрали народного мэра», – вспоминал Холмогоров.

Однако он напомнил, что и по всей Новороссии всё «задышало и стало сопротивляться бандеровскому перевороту» – где-то более успешно, где-то «задавили враги, как в Одессе 2 мая 2014 г».