Страны Прибалтики могут быть наказаны стремительным российским ударом за предоставление ВСУ коридора для пролёта дронов к портам Ленинградской области.

Такими опасениями в эфире видеоблога Nemyria Live заявил бывший советник президента России, бежавший в США иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Илларионов полагает, что у ВС РФ имеются «накопленные ресурсы, опыт, технологии и вооружения».

«Короткий, кинжальный удар против балтийских государств при количественном и военно-технологическом превосходстве… Путин сможет достичь впечатляющего результата краткосрочного, подобного тому, какой он Путин получил, 14-м году в результате захвата Крыма», – сказал предатель.

Он тревожится, что «необходимая помощь [НАТО] может не прийти».

«Если я не делаю ошибки, то суммарная численность вооружённых сил трёх балтийских государств — 35 000 человек. Если сюда приплюсовать те контингенты европейских членов НАТО, какие размещены на территории трёх Балтийских государств на ротационной основе, пусть будет 40 000. Теперь смотрим на то, какую резервную группировку в последний год насобирал Путин. Мы пока не знаем, какова цель этой резервной группировки, но складывая, вычитая, умножая, сколько людей мобилизуется, сколько людей идут на контракт, сколько оказывается на фронтах российско-украинской войны, то получается, что резервная группировка может составлять от 150 до 200 тысяч человек», – стращает изменник.

Напомним, что жители Нарвы (87% населения русские) ежегодно приходят к границе с Россией, чтобы посмотреть трансляцию парада Победы, которую ведут на специально установленных экранах в соседнем российском Ивангороде.